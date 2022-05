Borussia Dortmund: Henke über Champions-League-Triumph 1997, Lewandowski, Süle

Henke: Ich fand, dass es richtig war, dass man zuerst mit Rose weitermachen wollte. Wir müssen einfach mal lernen, dass man für Entwicklungen Zeit braucht. Ein neuer Trainer bedeutet immer einen neuen Staff verbunden mit vielen Neuigkeiten, die das Team lernen muss. Das geht nicht in einer Saison. Ich bin ein Freund davon länger an einem Trainer festzuhalten. Doch da hat man sich beim BVB dann nach der Analyse anders entschieden. So unerfolgreich war der BVB doch nicht, schließlich hat man mit der direkten Qualifikation für die Champions League etwas vorzuweisen. Aber insgesamt ist es für Dortmunder Ansprüche zu wenig lange nur in einem Wettbewerb vertreten zu sein. Da ist jetzt Edin Terzic in der neuen Saison noch mehr gefordert.