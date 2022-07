Fällt Ajax Amsterdam komplett auseinander? Neben Trainer auch 50% der Stammelf weg

So auch in der aktuellen Transferperiode: Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui zog es zum FC Bayern, Sébastien Haller wechselte zu Borussia Dortmund und Lisandro Martínez wird in der neuen Saison für Manchester United auflaufen. Zudem schloss sich Linksverteidiger Nicolás Tagliafico für 4,2 Millionen Euro Olympique Lyon an. Alle fünf Akteure zählten in der vergangenen Spielzeit zum Stammpersonal.