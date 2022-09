Bayerns Abgänge: Wer außer Lewandowski glänzt - und wer Sorgenkind bleibt

Den Innenverteidiger zog es wie Lewandowski nach Spanien - allerdings verlief der Start für den 20-Jährigen bei weitem nicht so gut. Zwar spielte Nianzou drei Ligaspielen und der Champions League durch - Sevilla verlor zuletzt aber drei Spiele in Serie. Schon beim Ausgleich gegen Valladolid (1:1), dem einzigen Punktgewinn mit dem Franzosen, kam Nianzou zu spät. Auch beim 1:2 in Almería war er an beiden Gegentoren beteiligt. Es folgten die Klatschen gegen Barcelona (0:3) und Manchester City, als die Abwehr beim CL-Auftakt regelrecht hergespielt wurde. Die bittere Zwischenbilanz in Sevilla: ein Punkt, 2:10 Tore.