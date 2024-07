Trainer-Hammer um Ex-Bayern-Profi!

Martin Demichelis ist nicht mehr Trainer des argentinischen Traditionsklubs River Plate ! Wie der Klub aus Buenos Aires mitteilte, habe man sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt. Am heutigen Sonntag steht der langjährige Bayern-Profi beim Ligaspiel gegen CA Sarmiento zum letzten Mal an der Seitenlinie.

Der 43-Jährige hatte River Plate im Januar 2023 übernommen und in den eineinhalb Jahren seiner Amtszeit zur Meisterschaft und zwei weiteren Titeln geführt. In der laufenden Saison hat Demichelis‘ Team allerdings nur drei Siege aus den ersten sieben Partien geholt und steht auf einem enttäuschenden elften Platz.

River Plate bedankt sich - viele Fans glücklich

Demichelis hatte von 2003 bis 2011 beim FC Bayern gespielt und mit den Münchnern unter anderem vier Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Später hatte er auch noch die zweite Mannschaft des FCB trainiert und war zwischenzeitlich in den Medien auch als Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt worden .

Der ehemalige Innenverteidiger erklärte allerdings, kein Interesse an dem Job zu haben. „Die Leute, die Bayern leiten, kennen mich so gut, dass sie mich nicht anrufen würden, solange ich bei River Plate bin“, sagte Demichelis zu jener Zeit: „Sie wissen, wie sehr ich River liebe und was ich alles getan habe, um Bayern zu verlassen und hier herzukommen“.