Letzter Test! FC Bayern vs. Tirol heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend sein letztes Testspiel, bevor es am Freitag im DFB-Pokal gegen Ulm ernst wird. Gewinnt der deutsche Rekordmeister gegen die WSG Tirol?

Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend sein letztes Testspiel, bevor es am Freitag im DFB-Pokal gegen Ulm ernst wird. Gewinnt der deutsche Rekordmeister gegen die WSG Tirol?

Noch ein letztes Testspiel, bevor es ernst wird! Der FC Bayern München bestreitet am Dienstagabend den letzten Test, bevor am Freitagabend der SSV Ulm in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet. (DFB-Pokal-Spielplan)