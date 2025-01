"Ein Albtraum": Reus' Ehefrau gibt Update zum Feuer in Los Angeles

Das Feuer in und um Los Angeles betrifft schätzungsweise 130.000 Menschen. Nach seinem Wechsel zu L.A. Galaxy im letzten Sommer lebt auch Marco Reus mit seiner Familie in der Nähe von Los Angeles. Nach zahlreichen Nachfragen gibt seine Frau jetzt ein Update, wie es ihnen geht.

Reus-Familie macht Urlaub am Tegernsee

Weil die neue Spielzeit der MLS erst im Februar beginnt, hat Marco Reus gerade Zeit, in die Heimat zu fliegen. Nach dem Meistertitel Mitte Dezember war Reus wieder in der Heimat.

Die Reus-Familie verbrachte die Tage zwischen Weihnachten und Silvester zusammen mit den ehemaligen Kollegen wie Mahmoud Dahoud und Julian Weigl am Tegernsee in der Nähe von München. Am gestrigen Mittwoch postete Scarlett Gartmann-Reus noch ein Bild von sich im Schnee. Womöglich hält sich die Reus-Familie immer noch fernab des Feuers in Kalifornien auf.