Jadon Sancho vom BVB zu Manchester United: Kehl nennt Stand bei Transfer

"Es sind noch ein paar Details zu klären, aber am Ende steckt dieser Transfer in der Abwicklung und wir wünschen ihm - wenn alles so kommen sollte - viel Erfolg in Manchester", verriet der 41-Jährige, der zum 1. Juli 2022 Sportdirektor beim BVB wird, bei Sky. (BERICHT: Fix! Kehl übernimmt neuen BVB-Posten)