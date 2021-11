Bundesliga: Florian Neuhaus gegen Köln unglücklich - Wechsel für Hamann vorstellbar

In der 76. Minute hatte Neuhaus am Samstag vor dem eigenen Strafraum den Ball, um ihn dann Mark Uth unbedrängt in den Lauf zu spielen. Der Kölner bestrafte den Fehlpass zu allem Überfluss mit der 2:1-Führung, am Ende gewannen die Gastgeber das Derby mit 4:1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)