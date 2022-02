Bundesliga, BVB: Droht Marco Rose das gleiche Schicksal wie Lucien Favre?

„Wir spielen sehr vielen unsinnigen, unlogischen Fußball und machen unseren Gegner stark. Wir wollen die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein“, nahm der deutsche Innenverteidiger auch Trainer Marco Rose in die Verantwortung.