FC Bayern: Diese Kader-Baustellen wollen Salihamidzic und Co. schließen

Da die Verantwortlichen aber mit zwei Abgängen in diesem Mannschaftsteil rechnen (die wahrscheinlichsten Kandidaten sind Corentin Tolisso und Marc Roca), suchen sie noch nach einem physisch starken Akteur mit Entwicklungspotenzial, der insbesondere Goretzka Konkurrenz macht. In anderen Worten: Ein neuer, nur weniger verletzungsanfälliger Tolisso soll her.