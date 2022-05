FC Bayern: Ist Joshua Zirkzee gut genug? Lewandowski-Nachfolger wird gesucht

Zumindest die Statistiken bei seiner Leihe in Belgien beim RSC Anderlecht stimmten. In 45 Pflichtspieleinsätzen brachte es Zirkzee auf starke 18 Tore und 13 Vorlagen. Mit seiner zweistelligen Anzahl an Toren und Vorlagen zählt er sogar zu einem elitären Kreis, dem unter anderem auch Vinicius Júnior und Florian Wirtz angehören.