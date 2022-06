FC Bayern: Barca-Legende Kluivert zweifelt an Lewandowski-Wechsel zum FC Barcelona

Zweitens ist Lewandowskis Tor-Quote unglaublich: In der abgelaufenen Saison erzielte der Pole wettbewerbsübergreifend 50 Tore in 46 Spielen. Insgesamt traf er in 375 Einsätzen 344 Mal und legte noch 72 weitere auf. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)