Hasan Salihamidzic enthüllt: So kam ich auf die Idee mit Sadio Mané zum FC Bayern

Demnach kam Salihamidzic bereits vor geraumer Zeit in seinem eigenen Garten auf die Idee, sich näher mit Mané zu beschäftigen: „Marco Neppe, unser Technischer Direktor, und ich saßen mit Björn Bezemer und Daniel Delonga zusammen, die mit Ihrer Agentur ROOF Serge Gnabry beraten“, berichtete Salihamidzic in der Sport Bild: „Dabei fiel erstmals der Name Sadio Mané, der ebenfalls von Björn betreut wird.“ (BERICHT: Mané da! Das sagt Salihamidzic jetzt zum Fall Lewy)