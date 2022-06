Sadio Mané zum FC Bayern! Die Fakten zum Transfer-Coup von Salihamidzic

Nein. Mané liegt mit seinen 32 Millionen Euro Ablöse nicht mal in den Top 10 der teuersten Bayern-Transfers. Auf Platz 1 grüßt in dieser Statistik Lucas Hernández, für den die Münchner 2019 satte 80 Millionen Euro an Atlético Madrid überwiesen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)