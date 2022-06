Von Mané über Sané bis Cissé: Senegalesen in der Bundesliga

In der Saison 2000/2001 verpflichtete der 1. FC Nürnberg den damals 26-jährigen Gomis für eine Ablöse von 100.000 Euro vom KFC Lommel SK aus Belgien. Die Franken stiegen mit einem durchaus überzeugenden Gomis (10 Tore in 24 Spielen), als Tabellenerster in die Bundesliga auf. Der senegalesische Nationalspieler hatte nun die Chance, sein Können in der ersten Liga unter Beweis zu stellen.