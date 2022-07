FC Bayern: Wird Matthijs de Ligt zum entscheidenden Faktor?

Wie SPORT1 erfuhr, hegte de Ligt von klein auf Sympathien für die Bayern und wäre am liebsten schon im Sommer 2019 an die Isar gewechselt. Ein möglicher Deal scheiterte damals aber an der hohen Ablöse, die Ajax für seinen Jugendspieler aufgerufen hatte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)