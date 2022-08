Bundesliga: Niko Kovac mit Ratschlag für Marin Pongracic beim VfL Wolfsburg

Zuletzt hatte Pongracic, der in der vergangenen Saison an den BVB ausgeliehen war, nur individuell trainiert: „Ich habe zweimal mit Marin gesprochen. Ich hoffe, dass er die Argumente aufnimmt und für sich selbst die richtige Entscheidung trifft“, sagte Trainer Kovac vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (VfL Wolfsburg - Werder Bremen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) über seinen kroatischen Landsmann. Für diese Woche hatte er eine Entscheidung in der Personalie, die immer mehr zum Problemfall wird, angekündigt.