FC Bayern im Krisengipfel gegen Leverkusen: Hier muss Nagelsmann ansetzen

„Wir müssen nicht alles umkrempeln“, lautete sein Fazit, aber ein paar Dinge stehen dennoch auf seiner Prioritätenliste, um den Rekordmeister wieder in die Erfolgsspur zu führen: „Ich habe den Jungs vier Botschaften mitgegeben. Was ich verlange und was ich sehen möchte. Und wo es keine Ausreden gibt.“