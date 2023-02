Bundesliga: Bayern-Star Sadio Mané zurück im Teamtraining

Der 30 Jahre alte Offensivspieler nahm am Sonntag nach der 2:3-Pleite des FC Bayern in Gladbach erstmals wieder am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Möglicherweise steht Mané schon am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)