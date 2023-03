FC Bayern: Gnabry wehrt sich gegen Kritiker - Hamann spricht von "tollem Interview"

Serge Gnabry und Leroy Sané standen in den letzten Wochen häufig im Fokus. Dabei zielte die Kritik der Berichterstatter über Verfehlungen außerhalb des Platzes sowie auf die mäßigen Leistungen auf dem Spielfeld ab.

Experte Hamann: „Tolles Interview“

In den Vorwochen überzeugte der Rekordmeister nicht immer und ließ einige Punkt liegen. Zudem sorgten Gnabry ( Ausflug zur Fashion Week ) und Sané ( mehrmals unpünktlich ) neben dem Platz für negative Schlagzeilen.

„Wenn zwei Spieler für eine Negativserie verantwortlich gemacht werden, macht das in meinen Augen keinen Sinn“, wehrte sich Gnabry nun - und gab einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Manchmal ist es schwierig um ehrlich zu sein. Wir müssen damit umgehen, aber es ist nicht schön zu hören, wenn es gegen einen selbst oder gegen einen Mitspieler geht.“

Der deutsche Nationalspieler zeigte sich zugleich fokussiert: „Es ist egal, ob wir zweimal nicht gewonnen haben, oder fünfmal in Folge gewinnen, wir wollen das nächste Spiel immer gewinnen. Das zeichnet die Bayern aus.“ ( NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga )

Für dieses Statement gab es bei Sky sofort Lob von Experte Dietmar „Didi“ Hamann: „Tolles Interview. Daran sieht man, wie er sich weiterentwickelt hat.“ Der 49-Jährige ergänzte: „Er hat in seiner Karriere schon viele Widerstände überstanden.“

Nagelsmann: „Sie haben gewisse Charakterzüge“

Schon vor dem Spiel nahm Bayerns Trainer Julian Nagelsmann seine beide Schützlinge auf der Pressekonferenz aufgrund der letzten Wochen in Schutz. Nach wie vor seien beide „Entscheider in wichtigen Momenten. Das möchte ich sehen, dass sie dieses Vertrauen haben, auch wenn außen herum viele Dinge geschrieben werden, die nicht super angenehm sind für beide.“

Sané mit „außergewöhnlichen Fähigkeiten“

Sané etwa polarisiere, „das ist so. Entweder man kommt damit zurecht, und arbeitet mit ihm. Oder er spielt nicht mehr bei Bayern München. Ich will aber, dass er bei Bayern München spielt, weil er außergewöhnliche Fähigkeiten hat“, sagte Nagelsmann.

Das fordert Nagelsmann von Sané & Gnabry

„Deswegen akzeptiere ich das und versuche, ihn immer zu unterstützen. Ich versuche, ihm zu zeigen, was es braucht, dass er nicht so viel aneckt mit gewissen Dingen“, so der Coach.