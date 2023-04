Bundesliga: Der STAHLWERK Doppelpass mit Horst Heldt und Holger Badstuber im Liveticker

Im Fokus stehen die Patzer von Bayern und Dortmund, die am Samstag in der Bundesliga jeweils nur ein Remis holten. Auch das drohende Aus des FC Bayern in der Champions League wird thematisiert. Nach dem 0:3 bei Manchester City sind die Saisonziele mehr denn je in Gefahr geraten, die durch das Pokal-Aus teilweise schon nicht mehr erreicht werden können.

+++ Bayern-Bosse in der Kritik +++

Die Experten bescheinigen den Bayern-Bossen ein Kommunikationsproblem. Aufhänger ist die Geldstrafe für Sadio Mané, zu der sich weder Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic noch Herbert Hainer zunächst direkt äußerten. Dafür musste Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Heldt stellt klar: „Es ist nicht sein Verantwortungsbereich. Das war auch ein Problem bei Nagelsmann, der sich immer zu anderen, aber wichtigen Themen geäußert hat. Das gehört aber nicht zum Trainerjob.“

+++ „Das ist man nicht gewohnt vom FC Bayern“ +++

Fokus wieder auf die Bayern. Der Kader der Münchner wird weiter diskutiert. Vor allem auf der Mittelstürmerposition sieht die Expertenrunde Nachholbedarf. „Warum hat man Lewandowski überhaupt gehen lassen? Er hatte Vertrag. Ich kann mich gut dran erinnern, als die Bosse gesagt haben, dass er nicht geht“, sagt Heldt. Der Klub habe rückblickend Fehler gemacht, zudem sei die Konstanz der einzelnen Spieler nicht vorhanden. „Du hast gute Spieler, die Leistung bringen, aber es schwankt zu sehr. Das ist man nicht gewohnt vom FC Bayern“, meint der frühere Stuttgart-Manager.

+++ Neuer Hertha-Trainer steht fest +++

Kurzer Schlenker zurück zu Hertha BSC. Nach SPORT1-Informationen übernimmt Pál Dárdai das Traineramt bei den Berlinern, wie SPORT1-Reporter Niclas Löwendorf aus Berlin verkündet.

 01:40 STAHLWERK Doppelpass: Hertha BSC entlässt Sandro Schwarz und holt Pal Dardai

+++ Was sind die Gründe für die Bayern-Krise? +++

Weiter geht es mit dem FC Bayern. Badstuber wird gefragt, was die Gründe für die aktuelle Bayern-Krise sind. „Da spielen viele Faktoren rein in die Krise. Die Spieler, der Zustand der Mannschaft, der Trainerwechsel. Der Druck auf die Bosse wächst. Es sind viele Dinge, vor allem außerhalb des Platzes, die zusammenkommen. Die Unruhe steigt und dann stimmt halt die Leistung nicht“, führt der Ex-Nationalspieler an.

Effenberg schaltet sich ein und ergänzt: „Die Mannschaft ist angeschlagen und hat nicht die Ausstrahlung, die man vom FC Bayern kennt. Vielleicht ist der Kader gar nicht so gut, wie wir immer sagen.“

+++ Diskussion um BVB-Führungsspieler +++

Auch die Führungsspieler rücken in den Fokus der Debatte. So käme laut der Diskussionsrunde von Marco Reus und Co. zu wenig, auch wurde ein deutliches Zeichen des Trainers Edin Terzic in Richtung der Führungsspieler vermisst. „Sie machen das 3:2. Dann muss doch irgendjemand sich den Bellingham, den Reus schnappen oder Can schnappen, da muss der Trainer doch eine Anweisung geben. Aber da passiert nichts – da rennen alle nach vorn, oder sechs bleiben stehen, da muss gejubelt werden“, meint Heldt.

Der aus Dortmund zugeschaltete SPORT1-Chefreporter Patrick Berger geht einen Schritt weiter und bemängelt die Abgeklärtheit auf dem Rasen: „In der Schlussphase war ein Kindergarten auf dem Platz.“

Effenberg fehlte im Nachgang des Spiels zudem eine medienwirksame Ansage der Führungsspieler um Reus mit der Nachricht, dass man noch alle Chancen im Meisterschaftskampf hätte. „Das hätte ich mir gewünscht. Und nicht, dass Führungsspieler wie Reus und Can untertauchen, anstatt eine Ansage für die Woche zu machen“, stellt er klar.

 01:42 STAHLWERK Doppelpass: Niederlage von Borussia Dortmund lässt Fans verzweifeln

+++ BVB „zu sorglos und unprofessionell“ +++

Heldt zeigt sich wenig überrascht über den verspielten BVB-Sieg. „Es ist aber kein aktuelles Problem, sondern zieht sich schon seit Jahren. Ich habe eine Theorie, aber die muss nicht stimmen: Aber das wirkt in den entscheidenden Phasen zu sorglos. Wenn man sich das gestern anschaut, dann muss man sich an den Kopf fassen. Es gab genügend Hinweise im Spiel, wie man es hätte verhindern könnte. Es gab das Abseitstor zwischendurch, man hätte sagen können: Da muss doch reagiert werden“, erklärt der langjährige Bundesliga-Funktionär.

Das Gegentor in allerletzter Minute kritisiert Heldt scharf: „Das ist einfach zu sorglos und unprofessionell. Warum pressen da drei Mann? Ich will doch diesen Sieg verteidigen, den ich mir irgendwie erarbeitet habe?“ Dortmund sei ein Mann mehr gewesen, deshalb verstehe er es erst recht nicht.

Effenberg zeigt auf, wie sich der BVB hätte cleverer verhalten können. „Entweder ich laufe mit dem Ball zur Eckfahne und versuche, die Uhr und die Sekunden runterzuspielen. Aber ich fange doch nicht an zu pressen, sondern ich lasse mich fallen, gehe zurück in die eigene Hälfte und mache die Räume dicht. Aber das machen sie halt nicht“, erläutert der ehemalige Bayern-Profi. „Sie machen die Räume auf. Das tut so weh! Wenn sie das gewonnen hätten, dann hätten sie den absolut psychologischen Vorteil, da bin ich mir sicher.“

+++ BVB-Remis: Wer ist schuld? +++

Fürs Erste ist die Hertha abgehakt, weiter geht es mit Borussia Dortmund. Der BVB kassierte am Samstag in der 7. Minute der Nachspielzeit gegen Stuttgart noch den Ausgleich und vergab damit eine große Chance im Fernduell um den Titel. Mit seinem Abwehrfehler ermöglichte der 19-jährige Soumaïla Coulibaly bei seinem Bundesliga-Debüt das Gegentor. Effenberg nimmt den Verteidiger in Schutz, Coulibaly dürfe man „keinen Vorwurf machen“. Badstuber stimmt dem SPORT1-Experten zu: „Das ist von vornherein schlecht verteidigt“, meint der ehemalige Profi.

+++ Effenberg wünscht sich Schwarz-Verbleib +++

„Schwarz kommt bei den Fans und der Mannschaft sehr gut an. Die Frage ist doch: Was gibt der Kader her? Können sie wirklich die Klasse halten, oder gehst du mit Schwarz sogar in die Zweite Liga und machst einen Neuaufbau? Aber Pal Dardai kennt die Mannschaft in- und auswendig, war schon mehrfach da“, meint Effenberg über die Lage beim Tabellenletzten und verrät: „Vom Herzen her wünsche ich mir, dass Sandro Schwarz bleibt.“

Badstuber führt die letzten Ergebnisse der Hertha auf einen „sehr fragilen“ Kader zurück. „Schwarz kommt sehr an, aber jetzt geht es doch um den Klassenerhalt. Da müssen die Entscheider auch die richtigen Entscheidungen treffen“, stellt der Ex-Bayern-Profi klar.

 05:09 STAHLWERK Doppelpass: Hertha BSC steckt mitten im Abstiegskampf

+++ Hertha-Trainer: Heldt befürwortet Gisdol +++

Jetzt ist aber erstmal SPORT1-Reporter Niclas Löwendorf aus Berlin zugeschaltet und informiert über die aktuellsten Entwicklungen bei der kriselnden Hertha. „Offiziell ist Sandro Schwarz noch Trainer von Hertha BSC. Es deutet aber alles auf eine Trennung hin. Wahrscheinlich schon in den nächsten Stunden oder Tagen. Man geht davon aus, dass es heute oder morgen bekannt gemacht wird“, berichtet Löwendorf.

Als mögliche Trainer-Nachfolger werden Markus Gisdol und Pál Dárdai gehandelt. Heldt, der bereits mit Gisdol zusammenarbeitete, sieht in dem 53-Jährigen einen geeigneten Kandidaten: „Markus Gisdol wäre in vielerlei Hinsicht ein Mann, der des Öfteren schon bewiesen hat, dass er eine Mannschaft in einer schwierigen Situation übernehmen kann. Wenn sich die Vereinsführung dazu entscheidet, dann kann ich nur sagen: Das wäre ein interessanter Mann.“

+++ Die Frage der Woche +++

Aus im DFB-Pokal, 0:3 bei Manchester City in der Champions League und eine überschaubare Leistung in der Liga gegen Hoffenheim - beim FC Bayern schrillen die Alarmglocken. Passend dazu stellt Jana Wosnitza die Frage der Woche vor: „Wer trägt die Schuld an der größten Bayern-Krise der letzten 10 Jahre?“

Das Warten hat ein Ende, die Sendung läuft - und Stargast Holger Badstuber läuft durch die Drehtür ins Hilton-Hotel am Flughafen München!

Zum Einstand blickt der langjährige Bundesliga-Profi auf seinen Ex-Klub Stuttgart, der am Samstag ein spätes 3:3 beim BVB feierte: „Sie werden von den Fans getragen, es ist immer eine unglaubliche Stimmung in der Arena. Das haben sie sich verdient, gegen einen Gegner, der eigentlich deutscher Meister werden will.“

+++ Die Doppelpass-Gäste +++

Wie gewohnt moderiert Florian König gemeinsam mit Jana Wosnitza. Neben SPORT1-Experte Stefan Effenberg begrüßt das Duo im STAHLWERK Doppelpass auch Horst Heldt (ehemals Vorstand Sport bei Schalke 04 und Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln), Holger Badstuber (Ex-Profi), Georg Holzner (Bayern-Reporter für den kicker), Heiko Ostendorp (Sportchef RedaktionsNetzwerk Deutschland) sowie Robert Hiersemann (Stellvertretender Redaktionsleiter t-online).

