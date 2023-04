FC Bayern schockiert von sich selbst - ist das der Tiefpunkt?

„Es kann nicht schlechter sein als heute“

Müller kann es kaum glauben: „Noch langsamer“

„Das 1:0 hat uns überhaupt nicht beflügelt, sondern eher noch langsamer gemacht“, konnte es Müller schier nicht glauben: „Hoffenheim hat uns vor allem in der ersten Hälfte eigentlich relativ viel angeboten. In der zweiten Hälfte haben wir um den Ausgleich gebettelt.“

Fehlt Bayern doch die Qualität?

Bezeichnend: Seit dem 4:2 gegen den BVB, also vier Spiele in Serie, hat der Rekordmeister magere drei Tore erzielt - und die kamen allesamt von Verteidigern (Dayot Upamecano im Pokal gegen Freiburg, de Ligt in der Liga gegen den SCF und Pavard am Samstag).