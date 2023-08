Spur nach Spanien: Eintracht Frankfurt gibt wohl den nächsten Spieler ab

Rafael Borré ballerte Eintracht Frankfurt 2022 zum Europa-League-Sieg

Borré, der seinen Stammplatz im vergangenen Jahr an Randal Kolo Muani verloren hatte, möchte man in Frankfurt daher keine Steine in den Weg legen. Denn obwohl der 27-Jährige sportlich keine Rolle mehr spielt, ist ihm sein Platz in der Vereinsgeschichte der Eintracht als Europapokal-Held von 2022 für immer sicher.