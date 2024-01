Wiederholt sich ein Bayern-Ärger?

Die vor wenigen Tagen erfolgte Kader-Bekanntgabe des marokanischen Nationaltrainers Walid Regragui dürfte den Bayern-Verantwortlichen so gar nicht geschmeckt haben.

Auf der Spieler-Liste befindet sich schließlich auch Noussair Mazraoui, obwohl sich der Rechtsverteidiger erst am 12. Dezember einen Muskelbündelriss zugezogen hatte.

FC Bayern: Wieder Wirbel um Mazraoui

Eine Verletzung, mit der nicht zu spaßen ist und eine Afrika-Cup-Teilnahme äußerst schwierig macht. Das wichtigste Turnier auf dem afrikanischen Kontinent beginnt schließlich schon am 13. Januar.

Comeback schon in der Gruppenphase? Marokko-Trainer lässt aufhorchen

Mazraoui soll sogar schon in der Gruppenphase ein Thema sein. Hier geht es für Marokko gegen Tansania (17. Januar), Kongo (21. Januar) und Sambia (24. Januar).

„Wir werden ihn so vorbereiten, dass er hoffentlich im zweiten, dritten Spiel oder im Achtelfinale dabei sein kann“, prognostizierte Regragui äußerst mutig. Das Turnier erstreckt sich bis zum 11. Februar, wo Marokko im Rahmen des Finalspiels antreten könnte.

WM sorgt für Ärger: Herzbeutelentzündung nach Corona-Infektion

Die Situation rund um Mazraoui ist durchaus brisant, denn das Vertrauen in die medizinische Abteilung der marokkanischen Nationalmannschaft hat vor allem durch einen Vorfall in der jüngeren Vergangenheit gelitten.

Bei der WM 2022 in Katar wurde Mazraoui nach einer Corona-Erkrankung früh wieder eingesetzt - zu früh womöglich? r Ruhepause im Halbfinale eingesetzt.

Nachdem der 25-Jährige am 6. Dezember beim Achtelfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien 82 Minuten gespielt hatte, konnte er vier Tage später im Viertelfinale gegen Portugal nicht auflaufen. Im Halbfinale am 14. Dezember gegen Frankreich stand Mazraoui aber schon wieder in der Startelf.