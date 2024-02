FC Bayern: Jetzt kommen die "Thomas-Müller-Spiele"

Es ist ein geflügeltes Wort an der Säbener Straße geworden: Das „Thomas-Müller-Spiel“ . Geprägt von Thomas Tuchel und geboren rund um die Champions-League-Duelle der Bayern gegen Manchester City 2023. Müller durfte damals beide Male nicht von Beginn an ran. Offizielle Begründung des Trainers: Es seien keine „Thomas-Müller-Spiele“ gewesen.

Seitdem hat sich in den zehn Monaten der Ära Tuchel nicht viel geändert. Scheinbar gibt es in Tuchels Augen kaum noch „Thomas-Müller-Spiele“. Jedenfalls kam der mittlerweile 34-Jährige in der laufenden Saison auf nur zehn Startelf-Einsätze - und das wettbewerbsübergreifend.

Müller fordert mit Augenzwinkern den Startelf-Einsatz

Kein Wunder also, dass Müller relativ offen weitere Startelfeinsätze fordert - auch jetzt im anstehenden Spitzenduell mit Bayer Leverkusen am kommen Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Sein Trainer wirkte da schon etwas weniger euphorisch: „Alle sind wichtig. Thomas ist Thomas. Er macht seine Sache, das wird sich nicht mehr ändern in diesem Leben“, sagte Thomas Tuchel zu SPORT1 und wollte sich bereits kurz vor in einem anderen Interview nicht festlegen, ob er auf Müller setzt. Man habe schließlich eine Woche Zeit, die Aufstellung gegen Leverkusen zu planen.

Hoffnungen auf eine größere Rolle in den Duellen in Leverkusen und gegen Lazio in Rom darf Müller trotzdem haben. Der Grund: Jamal Musiala durchlebt erstmals eine kleine Leistungsdelle. Seine letzten Bälle kommen seltener an, so manche Aktion wirkt kopflos. Der Youngster wirkt ein wenig überspielt.