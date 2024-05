Hummels-Ausbootung: Doppelpass-Gast widerspricht Effenberg

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg konnte die Entscheidungsfindung von Bundestrainer Julian Nagelsmann gut nachvollziehen. „Wenn du als Goretzka in einem Champions-League-Halbfinale nicht in der Startelf stehst, zum Ende einer Saison, wo es wirklich drauf ankommt, ist das ein Zeichen. Das ist dann ein logischer Schritt von Nagelsmann, zu sagen: Ich setze auf andere.“

„Du brauchst keine sechs oder sieben oder acht Innenverteidiger“

In puncto Hummels sei kein Platz mehr im Kader gewesen - und die Konkurrenz zu stark. „Du brauchst keine sechs oder sieben oder acht Innenverteidiger.“ Für Effenberg seien Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung gesetzt - auch Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und Robin Koch hätten sich die Nominierung verdient. „Viel wird von Leistungsprinzip geredet, aber die anderen haben ja auch das Leistungsprinzip erfüllt, in vollstem Umfang und auf aller höchstem Niveau. Das ist meine persönliche Meinung.“