BVB reagiert auf massiven Trikot-Ärger

Am Rande der Asien-Marketingreise hat nun BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in Bangkok Stellung zur Kritik bezogen und sich zur Wehr gesetzt.

Trotz Shitstorm: BVB-Trikots mit guten Verkaufszahlen

Verschiedene Balkenmuster zieren die Trikotvorderseite der Dortmunder. „Es ist schwierig, immer was Neues zu finden. Mal trifft man den Nerv, mal sorgt es vor allem bei denen, die es nicht gut finden, für Missfallensbekundungen. Wer meldet sich? Nicht die, die Applaus klatschen“, erklärte Cramer. In der Bangkoker Innenstadt setzte sich die BVB-Profis am Nachmittag mit den neuen Jerseys in Szene und ließen sich auf der Straße ablichten.