Brisante Enthüllung um Eberl!

Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison verkündet Trainer Thomas Tuchel seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern. Pikant: Sportvorstand Max Eberl soll bei einem wichtigen Treffen, als über eine Weiterbeschäftigung gesprochen wurde, nicht in Präsenz dabei gewesen sein.

Brisanter Bericht über das Aus von Thomas Tuchel beim FC Bayern : Wie der kicker berichtet, soll Sportvorstand Max Eberl bei einem wichtigen Treffen nicht in Präsenz dabei gewesen sein, als beide Parteien über eine mögliche Weiterbeschäftigung gesprochen haben.

FC Bayern: Keine offizielle Tuchel-Verabschiedung

Vor dem letzten Heimspiel in der Bundesliga am 33. Spieltag wurde der 50-Jährige noch nicht offiziell verabschiedet, denn zum damaligen Zeitpunkt soll es gut ausgesehen haben, dass der Trainer doch an der Säbener Straße bleibe.