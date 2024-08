Bayerns Neuzugang ist endlich da

Bayerns Neuer ist da! Erstmals nach seinem Transfer ist Michael Olise an der Säbener Straße und wird dort von Thomas Müller und seinen weiteren neuen Mitspielern begrüßt.

Über einen Monat ist es inzwischen her, dass der FC Bayern die Verpflichtung von Michael Olise vermeldet hat. Doch erst jetzt ist Bayerns Neuzugang richtig in München angekommen.

Am Dienstag war der 22-Jährige zum ersten Mal seit seinem Wechsel an der Säbener Straße. In einem von den Klubmedien veröffentlichten Video sieht man den Franzosen, wie er von seinen neuen Mitspielern begrüßt wird.