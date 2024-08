Transfer-News: Läuft Bayern die Zeit davon?

von Niklas Trettin 05.08.2024 • 20:30 Uhr Seit Wochen lässt sich der FC Bayern im Werben um Jonathan Tah Zeit - diese hat sein aktueller Verein, Bayer Leverkusen, aber nicht. Jetzt könnte der Doublesieger eine Deadline setzen.

Der Ablösepoker um Jonathan Tah ist eine zähe Angelegenheit. Obwohl der FC Bayern mit dem deutschen Nationalspieler längst alles klären und eine Einigung erzielen konnte, bewegt sich seit geraumer Zeit wenig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Leverkusener wollen ihren Abwehrchef nicht unter Wert verkaufen, schon gar nicht an einen direkten Konkurrenten. Und der Rekordmeister seinerseits keinen Cent zu viel bezahlen. Eine Hängepartie, die Bayer so langsam in Zeitnot bringt - das machte Geschäftsführer Fernando Carro deutlich.

„Wir müssen neben den Modalitäten eines Wechsels auch die Zeit im Blick haben. Davon bleibt nicht mehr allzu viel, denn auch wir müssen noch reagieren können“, stellte Carro zum Abschluss des Trainingslagers in Donaueschingen fest.

Heißt im Klartext: Einen Abgang kurz vor Schluss der Transferperiode wird es nicht geben. Sollten die Bayern Tah wirklich haben wollen, müssten sie möglichst bald aufs Ganze gehen. Je länger sich die Geschichte also noch hinzieht, desto unwahrscheinlicher ist ein Deal am Ende.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weshalb Leverkusen unter Zeitdruck steht

Grund für die Eile sind die Regularien der Champions League. Falls der Verteidiger sein Kapitel Leverkusen tatsächlich schließt, wäre es ohnehin schon nicht einfach, adäquaten Ersatz zu erschwinglichen Konditionen zu finden.

Zum anderen handelt es sich bei Tah auch noch um einen Spieler, der im Bereich des DFB ausgebildet wurde. Das ist vor allem für die Kadermeldung der Königsklasse wichtig. Auf jener Liste müssen sich vier im Verein selbst sowie vier weitere im Bereich des Verbandes ausgebildete Akteure, also Local Player, befinden.

Was wiederum bedeutet: Bayer müsste im Falle eines Tah-Transfers jemanden verpflichten, der den Status als Local Player erfüllt. Falls nicht, würde einer der 17 bereits fest eingeplanten Profis gestrichen werden - was Sportchef Simon Rolfes und Carro unbedingt vermeiden möchten.

Jonathan Tah könnte Bayer Leverkusen in Richtung FC Bayern verlassen

Die Auswahl an potenziellen Nachfolgern ist also sehr beschränkt und umfasst vorwiegend deutsche Kandidaten. Lange bemühte sich der Klub um Waldemar Anton, der aber zu Borussia Dortmund wechselte. Joel Matip, der zuletzt für den FC Liverpool spielte, heißt das aktuelle Ziel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayer bemüht sich um Matip

Doch wie Sky schrieb, sei Leverkusen nicht die einzige Option für Matip. Er habe dem Vernehmen nach noch andere konkrete Möglichkeiten, weshalb es für Leverkusen ein Rennen gegen die Zeit bleibt.

„Man muss das jetzt abwarten und professionell damit umgehen. Mein Gefühl ist, dass alle Beteiligten genau das machen“, sagte Carro und ließ durchblicken, dass Bayer den Münchnern zeitnah eine Frist setzen wird, bis wann sie gesprächsbereit sind. Dafür soll der Doublesieger inzwischen von den anfangs geforderten 40 Millionen Euro abgerückt sein.

Laut Medienberichten haben die Bayern zuletzt 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni geboten, was für Leverkusen aber nach wie vor zu wenig sei. Sky meldete, dass eine Einigung im Bereich von 25 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen realistisch wäre - sofern der FCB eine andere Baustelle gelöst bekommt: Zunächst müsse geregelt werden, wie es bei Matthijs de Ligt weitergeht. Abschreiben werden die Rheinländer ihren Leistungsträger also noch nicht.

Tah? „Er hat ein riesiges Standing bei uns“

Robert Andrich sagte kürzlich im SPORT1-Interview, es sei „ein offenes Geheimnis“, dass die Bayern Tah gerne haben möchten und betonte: „Wir haben in der Mannschaft nicht das Gefühl, dass er sich unwohl fühlt und auf Biegen und Brechen weg möchte. Ich denke aber schon, dass er gerne noch einmal eine Erfahrung machen möchte. Am Ende ist es seine Entscheidung. Er hat ein riesiges Standing bei uns in der Mannschaft und egal was er macht, er wird auf jeden Fall die Rückendeckung von uns haben.“

Gleichzeitig ist Andrich der Meinung, dass Bayer den Abgang seines Abwehrchefs sportlich auffangen könnte. „Um den Typen wäre es schade“, antwortete der deutsche Nationalspieler dem kicker auf die Frage, was ein Tah-Wechsel für die Werkself bedeuten würde: „Jona würde uns definitiv fehlen. Als Spieler ist er vor allem vergangene Saison unfassbar gereift, als Persönlichkeit ist er unheimlich wichtig für die Kabine. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Spieler haben, die dann in eine neue Rolle schlüpfen könnten.“

Auf eine weitere Nachfrage, an wen er dabei denke, erklärte Andrich: „An Edmond Tapsoba, der mehr Verantwortung übernehmen möchte. Piero Hincapié kann vielleicht auch seine nächsten Schritte machen. Es wäre auch eine Chance für andere auf dieser Position, aber natürlich wissen wir, dass der Typ Jonathan Tah der Mannschaft schon abgehen würde. Doch ich bin guter Dinge, dass wir es ohne ihn auch gut hinkriegen würden. Aber vielleicht bleibt er ja.“

{ "placeholderType": "MREC" }