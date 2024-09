Guirassy vor BVB-Debüt: Ein Risiko bleibt

Guirassy vor BVB-Debüt – Winkt die Startelf?

Löst Guirassy das BVB-Problem?

Gerade offensiv hakte das BVB-Spiel zuletzt. Hält Sahin weiterhin an seiner offensiven Dreierreihe fest, ist in der Spitze nur Platz für einen Stürmer. Karim Adeyemi und Neuzugang Maximilian Beier versuchten sich in den ersten beiden Liga-Spielen auf dieser Position. Doch so richtig überzeugend waren ihre Auftritte nicht. Sowohl Adeyemi als auch Beier sind mit ihrem Tempo keine klassischen Mittelstürmer, die Bälle festmachen oder auch mit hohen Bällen und Flanken gefüttert werden wollen.