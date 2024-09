Hamann kritisiert Bayern-Transfer

Der FC Bayern hat ein Luxusproblem im Mittelfeld. In der Zentrale hat der Rekordmeister ein Überangebot an starken Spielern. Leidtragender der Situation ist Sommer-Neuzugang Joao Palhinha , der für über 50 Millionen Euro Ablöse zum Rekordmeister gewechselt war, aktuell aber im defensiven Mittelfeld hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic nur die Nummer drei ist.

Palhinha wurde in dieser Saison in vier Spielen eingesetzt, sammelte dabei nur magere 139 Minuten Spielzeit. Nur beim 6:1-Sieg der Bayern gegen Holstein Kiel stand der Portugiese in der Startelf, in der Champions League und in der Liga musste er jeweils ein Spiel komplett von der Bank verfolgen.