FC Bayern: Müller ging mir fast ein bisschen unter - Effenberg-Kolumne

Ich wünsche ihm daher alles Gute und dass er mit England ins WM-Endspiel kommt - und dann gegen uns und das DFB-Team verliert. Spaß beiseite: Auch Harry Kanes Wort hat dabei Gewicht in der englischen Öffentlichkeit - und der Bayern-Stürmer hat sich wirklich sehr positiv über Tuchel geäußert.

Tuchel und England? „Traue ihm den Job zu“

Apropos Kane und die Machtdemonstration der Bayern gegen den VfB Stuttgart: In der ersten Halbzeit war es ja noch ausgeglichen, beide Mannschaften haben ihr extremes Pressing nicht ausgespielt, das sie sonst auszeichnet. Es schien, als wollte sich niemand einen Fehler erlauben, beide hatten voreinander große Achtung.

Was mir bei Kane imponiert hat: Er wollte es beim zweiten Tor unbedingt machen. Die perfekte Vorarbeit von Thomas Müller ging dabei fast ein bisschen unter. Dieser Überraschungsmoment mit der Hacke, das ist wirklich hervorzuheben.

Effenberg: Kane mit enormer Qualität

Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, es nutzt nichts, wenn Kane drei Tore beim Schützenfest gegen Kiel (6:1) macht. Aber wenn er im Topduell gegen Stuttgart drei macht, dann hat das schon eine andere Qualität. Und auch hinten raus macht es eben den Unterschied aus bei Bayern, wenn du so jemanden wie Kingsley Coman hast, der noch mit dem vierten Tor nachlegt.

Was die Performance von Joao Palhinha betrifft nach dem bitteren Ausfall von Aleksandar Pavlovic : Er kommt rein, hat kaum Spielzeiten. Da geht es erst mal darum, einfach zu spielen, keine Fehler zu machen. Er hat daher ein gutes Spiel gemacht. Jetzt geht es beim FC Barcelona in der Champions League aber darum zu zeigen, dass er doch ein guter Einkauf ist.

Das soll übrigens nicht heißen, dass sich der VfB Stuttgart als Vizemeister auf dem absteigenden Ast befindet: Auch gegen Real Madrid haben sie überzeugt. Und mal abgesehen von der zweiten Halbzeit gegen Bayern haben sie in allen anderen Spielen ihre Spielweise durchgedrückt. Es war denn auch zuletzt eher eine Ergebniskrise.

Die besondere Kunst ist, nach Spielen gegen Bayern und nun Juventus Turin in der Königsklasse gegen so Mannschaften wie Kiel den Schalter umzulegen - trotz aller Belastung.

Brych? „Für mich ist das ein klarer Elfer“

Diese Spiele musst du dann dreckig gewinnen, da kommt es nicht auf Hochglanz an – so etwas braucht aber Zeit und ist auch eine Lernphase. Ich mache mir in dieser Saison keine Sorgen um den VfB.