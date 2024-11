BVB: Das ist wirklich ein Problem für Sahin - Effenberg-Kolumne

Effenberg: BVB? „Schwer, das aufzufangen“

So viele Verletzungen verändern in einem Team die ganze Statik und auch etwas im System. Für die Ansprüche, die der BVB hat, ist es unheimlich schwer, das aufzufangen. Aber noch einmal: Mit so vielen Ausfällen ist es für jede Mannschaft schwer, an ihr Top-Niveau ranzukommen.