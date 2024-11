Nach Torwart-Patzer: Wolfsburg erneut ohne Sieg

Der VfL Wolfsburg ist nach dem Pokal-Triumph gegen Borussia Dortmund wieder in der grauen Bundesliga-Realität angekommen. Gegen den FC Augsburg rettete das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag im Duell der BVB-Schrecks nach Rückstand gerade noch ein 1:1 (0:1). Dennoch stehen die Wolfsburger bei nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen und kommen bei neun Punkten aus neun Partien nicht entscheidend aus dem unteren Tabellendrittel heraus.

Nach den Erfolgserlebnissen gegen Borussia Dortmund, der FCA schlug Dortmund zuletzt in der Liga (2:1) und der VfL am Dienstag im DFB-Pokal (1:0 n.V.), waren beide Teams bemüht, dort anzuknüpfen - wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. In einer müden Anfangsphase rannte Wolfsburg mit viel Ballbesitz an, während die kompakten Gäste kaum etwas zuließen und zu verhalten auf Konter lauerten.