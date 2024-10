Musiala-Zukunft: Bayern-Juwel will "mystery" bleiben

Jamal Musiala soll auch in Zukunft Bayerns Aushängeschild bleiben. Nach dem Sieg in Mainz nennt er Details zur weiteren Planung.

Kein Wunder also, dass die Bayern mit Musiala vorzeitig verlängern wollen , sein Vertrag läuft 2026 aus. Auf eine frühzeitige Verlängerung angesprochen, zeigte sich Musiala nicht abgeneigt. „Ja, ich kann es mir schon vorstellen“, sagte er im Gespräch mit Sky .

Zwar versicherte der 21-Jährige, wie „happy“ er in München sei und wie sehr er „die Zeit hier“ genieße. Dennoch stellte er klar: „Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben.“ Nach der Vorrunde könne man sich „ein bisschen mehr Zeit nehmen“.

Wie steht es um Kimmich?

Danach wandte sich Musiala hilfesuchend an Kapitän Joshua Kimmich, der daneben stand: „Ich weiß nicht, was kann ich noch sagen?“, fragte er seinen Teamkollegen. Fortan übernahm Kimmich und kam auf seine eigene Vertragssituation zu sprechen. Kimmichs Kontrakt läuft bereits 2025 aus: „Was für Tendenzen ich habe, bespreche ich mit dem Verein - und dann schauen wir, was rauskommt.“