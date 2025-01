BVB: Streit mit Sammer? Watzke räumt Gerüchte aus der Welt

Über eine mögliche Krankheit bis hin zu einem Streit mit Sammer, der nach der Pleite in Bologna (1:2) für große Aufregung gesorgt hat, wurde spekuliert. All das war allerdings falsch, wie Watzke nun selbst klarstellte. „Ich hatte einfach keine Lust mehr, wieder 90 Minuten Breaking News zu produzieren, nur, weil ich mir in den Haaren raufe. Wir sind ja nicht im Zoo“, sagte er der Bild .

BVB-Bosse wenig begeistert von Sammer

Das Spiel am Samstag verfolgte Watzke mit zwei Begleitern von der Osttribüne aus. Er sei sich dabei der Symbolik seines Fernbleibens von der VIP-Tribüne bewusst gewesen. „Ich habe doch wohl noch das Recht, mir in unserem Stadion meinen Sitzplatz frei aussuchen zu können“, so Watzke. „Natürlich war ich im Stadion und werde auch in der Champions League am Mittwoch gegen Donezk wieder auf meinem üblichen Platz sitzen!“