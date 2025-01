Wirtz: "Ich war schon sauer" - Das sagt der Bayer-Star zu seiner Ausbootung durch Alonso

Wegen eines Staus fehlte Leverkusens Florian Wirtz in der Startaufstellung in Dortmund. Der Superstar klärt nun erstmals auf, wie er die Situation erlebte.

Eine Woche ist es her, dass Florian Wirtz für Rätselraten sorgte : Bayer Leverkusens Superstar stand beim 3:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund überraschenderweise nicht in der Startelf. Später klärte Trainer Xabi Alonso auf, dass der Superstar auf einer Kölner Brücke im Stau gesteckt habe. Doch wie hat Wirtz die Situation selbst erlebt?

Wirtz-Gala gegen Gladbach

Am Samstag war besagte Brücke wieder gesperrt gewesen. Aber Wirtz kam pünktlich, stand in der Startelf und lieferte ab: Drei Scorerpunkte steuerte er im Topspiel bei und wurde anschließend zum „Man of the Match“ gekürt.