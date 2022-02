FC Bayern vor RB-Duell: Salzburg-Insider über Adeyemi & FCB-Schwächen

Unterstützung bekommt Nagelsmann von einem Trainerkollegen aus den USA. „Julian Nagelsmann ist ein großartiger Trainer und liegt in der Regel mit seiner Taktik richtig. Aber es gibt für einen Trainer auch Momente, in denen er sich eingestehen muss, dass es taktisch nicht wie geplant funktioniert hat. Jetzt zeigt sich Nagelsmanns Klasse, denn er redet sich nicht raus, sondern steht zu dem, was er vorgibt. Das zeigt, was für eine Persönlichkeit er inzwischen als Trainer ist“, sagt Gerhard Struber, Trainer von Red Bull New York, im Gespräch mit SPORT1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)