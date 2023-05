Das Rüdiger-Rätsel: Startet Real-Star im Halbfinal-Rückspiel gegen ManCity?

Er war Haalands ständiger Schatten. Klebte an ihm wie ein Kaugummi. Und ließ ihm fast keine Chance.

Erling Haaland sammelte im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid gerade einmal 21 Ballkontakte, kam nicht über drei recht ungefährliche Abschlüsse hinaus.

Antonio Rüdiger klebte im Halbfinal-Hinspiel der Champions League förmlich an Topstar Erling Haaland

Ancelotti: „Rüdiger hat ein fantastisches Spiel gemacht“

"Haaland ist bei Weitem noch nicht am Limit"

Er bekam von Tuchel "die Note 6": So lief es gestern

Im Rückspiel am Mittwochabend ( ab 21 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) müsste der 30-Jährige nach dieser Leistung damit sicher gesetzt sein. Oder doch nicht? Real-Trainer Carlo Ancelotti sorgte nun mit widersprüchlichen Aussagen selbst für Verwirrung.

Beim 1:0-Sieg von Real gegen Getafe am Wochenende war Rüdiger nicht im Kader der Madrilenen. Während der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Ancelotti auf Rüdiger angesprochen. Und gab ihm eine vermeintliche Startplatz-Garantie für die Champions League.

„Ich habe ihn geschont. Ich habe ihm eine Verschnaufpause gegeben, damit er am Mittwoch frisch ist“, sagte Ancelotti über Rüdiger. Außerdem fügte er hinzu: „Ja, er wird am Mittwoch spielen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er spielen wird, aber er wird am Mittwoch spielen.“