Erling Haaland wird Opfer einer hinterlistigen Kratz-Attacke im Spiel gegen den FC Everton

Guardiola konfrontiert Haaland-Widersacher

Manchester City konnte am Ende einen souveränen 3:0-Erfolg bejubeln, neben Haaland erzielt Ilkay Gündogan zwei sehenswerte Treffer . Nachdem Abpfiff gab es für Guardiola aber noch etwas zu klären: „Du bist ein guter Spieler, solche Dinge hast du nicht nötig“, konfrontierte der City-Coach Mina laut Sun nach der Partie.

Mit dem Sieg bauten die Skyblues den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus. Gleichzeitig mussten die Gunners eine 0:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion einstecken. Damit scheint die dritte Meisterschaft in Folge für die Cityzens bereits so gut wie sicher.