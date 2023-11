Bayern-Trainer Tuchel scherzt über Länderspiel-Pause - und wird vor Urlaub gewarnt

Experte Sami Khedira fügte bei dieser Gelegenheit noch einen kuriosen Scherz an und warnte: „Es kann immer ein Anruf kommen.“

Damit spielte der Weltmeister von 2014 auf die Entlassung von Vorgänger Julian Nagelsmann an, der sich im Frühjahr gerade im Ski-Urlaub befand ( SPORT1 berichtete) , während die Bosse seinen Rauswurf beschlossen.

Das Problem sei, „dass man als Trainer erholt zurückkommt und die Spieler mit Jetlag aus dem Flieger steigen. Und dann haben wir am Freitag direkt ein Auswärtsspiel – da kommt Freude auf. Jetzt machen wir aber erst mal Heidenheim zu Ende“, erklärte Tuchel weiter.

Der FC Bayern empfängt am kommenden Samstag den 1. FC Heidenheim. Anschließend steht die Länderspielpause an. Das DFB-Team trifft zunächst auf die Türkei (18. November), anschließend auf Österreich (21. November). Am darauffolgenden Freitag sind die Bayern beim 1. FC Köln zu Gast.