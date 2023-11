FC Bayern: Upamecano? „Hatte bei jedem Sprint Herzstillstand“ - Tuchel mit Gesundheits-Update

Angesprochen auf die Auswechselung des Franzosen, für den in der 72. Minute Konrad Laimer ins Spiel kam, meinte der Trainer: „Upa will natürlich immer spielen. Aber das, was wir da gerade... Es ist eh alles viel zu früh.“

FC Bayern: Upamecano kommt gerade erst aus Verletzung

Im Kräftemessen mit Galatasaray, in dem er mehrfach in höchster Not klärte, stand Upamecano nun erneut im Blickpunkt - auch wenn laut Tuchel die Teamärzte klargemacht hatten „dass er noch nicht spielbereit ist. Bei jedem Sprint in der zweiten Halbzeit hatte ich fast einen Herzstillstand auf der Bank. Es war zu früh für ihn, aber er hat wirklich gut gespielt.“