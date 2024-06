Champions League: Einst von Ribéry geohrfeigt - Reals unwahrscheinlicher Held

Ein Tor in einem Finale kann vieles in der Karriere eines Spielers verändern. Da braucht man sich nur mal Mario Götze anschauen. Besonders emotional wird es vor allem immer dann, wenn ein Spieler zum Helden wird, mit dem keiner so richtig gerechnet hat - eben kein Mbappé, Haaland oder Bellingham. So ist es auch im Champions-League-Finale passiert. Dafür brauchte es aber erst eine Backpfeife von Franck Ribéry. Dazu später mehr.

Es lief die 74. Minute, als ein Eckball von Toni Kroos in den Sechszehner des BVB segelte. Dort hatte sich Daniel Carvajal von seinem Gegenspieler Ian Maatsen gelöst, er stieg hoch und köpfte den Ball ins Tor. Es war der Wendepunkt in einem lange Zeit spannenden Finale zwischen Real und Dortmund. Zuvor hatte der BVB das Spiel größtenteils dominiert und zahlreiche Torchancen kreiert.

Damit wurde der Spanier zum Held seines Heimatvereins. Vor 32 Jahren wurde er in Leganés, einem Vorort von Madrid geboren. 2004 tauchte er erstmals in den Zeitungen der spanischen Hauptstadt auf. Als kleiner Junge legte er den ersten Stein auf der Baustelle, aus der später das neue Trainingsgelände von Real entstehen sollte. 20 Jahre später köpfte er den Klub zum 15. Titel in der Champions League.

„Über 20 Jahre lang die Farben von Real Madrid verteidigt und mit dieser Mannschaft Geschichte geschrieben. Es ist ein fantastisches Gefühl. Wir wollen heute feiern und es genießen, weil wir es verdient haben“, freute er sich anschließend. Es war erst sein zweites Tor in der Königsklasse.

Insgesamt kommt Carvajal auf 89 Einsätze in der Champions League, alle für Real Madrid - seinen Herzensklub. Nach einer Station im Jugendbereich bei ADCR Lemans wechselte er 2002 mit gerade einmal zehn Jahren in die Jugendakademie der Madrilenen. Eine Saison spielte er bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga, wurde nach einer starken Spielzeit aber direkt wieder zurückgekauft.

Carvajal kassierte eine Ohrfeige von Ribéry

Sofort war er Stammspieler in der Champions League. Im Halbfinale seiner Debüt-Saison in der Königsklasse gab es dann aber erstmal eine Backpfeife - von Franck Ribéry. Im Halbfinale der Saison 2013/14 spielte Real Madrid gegen Bayern. Nachdem Real bereits im Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, fertigten sie den deutschen Rekordmeister im Rückspiel mit 4:0 richtig ab.

Gefrustet davon ließ sich Ribéry zu einer Ohrfeige provozieren. Zu seinem Glück hatte der Schiedsrichter die Aktion nicht gesehen, wodurch er auf dem Feld bleiben durfte.

Doch für Carvajal wirkte der Klatscher wohl wie ein Wachmacher, denn ab sofort kam seine Karriere so richtig ins Rollen. Es folgten vier Titel in LaLiga, zwei spanische Pokalsiege und am Samstag sein bereits sechster Champions-League-Titel.

Kein Spieler gewann den Henkelpott häufiger. Mit Toni Kroos, Luka Modric und Nacho reihen sich aber einige Mitspieler neben ihm ein. Eines hat der Rechtsverteidiger ihnen aber voraus: Bei seinen Erfolgen in 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 und 2024 stand er immer in der Final-Startelf.

Dani Carvajal wurde zum Spieler des Spiels im finale

Der einzige, der das ebenfalls geschafft hat, ist Francisco Gento, damals aber noch im Europapokal der Landesmeister. Natürlich, so mag man schon sagen, auch für Real Madrid.