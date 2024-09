Champions League: So steht's um die deutschen Klubs - Bayern Tabellenführer

Der 1. Spieltag in der neugestalteten Champions League ist Geschichte. Statt in acht Gruppen kämpfen seit dieser Saison 36 Mannschaften in einer Ligaphase um das Erreichen der K.o.-Phase.

Mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfB Stuttgart spielen gleich fünf deutsche Klubs ums Weiterkommen. Auf die Teams kommen bei den nun acht Spielen pro Verein dabei neue Anforderungen zu. In der veränderten Königsklasse sind die Ergebnisse in der sogenannten Ligaphase dabei so wertvoll wie nie. Schließlich spielen alle 36 Mannschaften in einer Tabelle um den Einzug in die K.o.-Runde.