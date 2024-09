Warum Goretzkas Plan aufgehen könnte

Eberl erklärt sich erneut

Eberl ist der Mann, der in erster Linie öffentlich den Umgang mit dem Mittelfeldspieler erklären muss und das auch tut. „Ich habe ja nichts gegen Leon Goretzka, überhaupt nicht“, stellte der Sportvorstand klar. Und weiter: „Wenn man ehrlich und offen mit Spielern umgeht und sie dann so reagieren, ändert das nichts daran, dass wir alle Spieler brauchen, um erfolgreich zu sein.“

Goretzkas Marschroute ist offenkundig

Doch Goretzkas Plan ist ein anderer. Offenkundig will er sich noch einmal beweisen und im Training überzeugen – so lange bis Trainer Vincent Kompany ihm mehr bietet als nur Kurzeinsätze.

Aus Sicht Goretzkas ist sein Schweigen verständlich . Würde er an den Mikrofonen wüten, könnte ihm das mal wieder den Stinkstiefel-Vorwurf einbringen. So hält er sich lieber zurück und wählt jenen Weg, den Experten, Medien und Fans oft empfehlen: Im Training Vollgas geben und dem Coach immer wieder anbieten.

Sprechchöre für Goretzka

Dass man sich so in der Öffentlichkeit Sympathien erarbeitet, durfte Goretzka am Dienstagabend direkt erleben. Die Sprechchöre der Bayern-Fans für ihn sprachen Bände. Sogar noch beim Auslaufen riefen einige Anhänger seinen Namen.

Bereits vor dem Spiel hatte Manuel Neuer für seinen Kollegen eine Lanze gebrochen: „Wir Spieler, die ihn sehr lange kennen und schätzen als Mensch und Spieler, wir leiden da auch mit. Er ist immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen. Deshalb wünscht sich jeder, dass er wieder mit uns auf dem Platz kickt“, erklärte der Kapitän und fügte an: „Ich glaube an ihn! Er ist bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird!“