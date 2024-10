Champions League: BVB-Star weckt Lewandowski-Erinnerungen

Kobel sehr konzentriert - Couto schwächster Dortmunder

Yan Couto (bis 61.) : Schwächster Dortmunder am heutigen Abend. Der Brasilianer wirkte defensiv unsicher, hatte große Probleme mit Celtic-Torschütze Maeda in der ersten Halbzeit. Setzte auch in der Offensive kaum Impulse. SPORT1 -Note: 4

Nico Schlotterbeck : War gegen den schwachen Gegner defensiv nicht so sehr gefordert wie üblich in der Champions League. Eroberte vor dem 6:1 den Ball und lieferte den Assist für Guirassy. SPORT1 -Note: 2,5

Julian Ryerson : Startete wieder als Linksverteidiger und wechselte dann in der zweiten Hälfte nach der Einwechslung von Bensebaini auf die rechte Seite. Sehr bemüht und mit einigen guten Aktionen in der Offensive. Defensiv war auch er heute kaum gefordert. SPORT1 -Note: 2,5

Wilder Start für BVB-Kapitän Can

Emre Can: Wilder Start für den Kapitän. Nach einem vermeintlichen Verletzungsschock in den Anfangsminuten konnte Can weiterspielen, verwandelte wenig später den Elfmeter gewohnt sicher (7.) und war dann kurz darauf Schuld am Gegentor, als er Maeda anköpfte (9.). Danach wurde es ruhiger und Can spielte solide und sicher im Mittelfeld. Überließ den zweiten Elfer Stürmer Guirassy. SPORT1-Note: 3