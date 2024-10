Champions League: Schlägt der Bayern-Schreck wieder zu?

Kann Unai Emery dem FC Bayern München in der Champions League ein Bein stellen? Es wäre nicht das erste Mal, dass der Trainer von Aston Villa in München für Unruhe sorgt.

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend (21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Aston Villa sein zweites Champions-League-Spiel der Saison bestreitet, werden sich viele Blicke auf einen richten: Trainer Unai Emery hat „The Villans“ überraschend in die Königsklasse geführt und will nach seinem Sieg gegen die Young Boys Bern nun auch den Rekordmeister in der Champions League zu Fall bringen.