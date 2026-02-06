Champions League: BVB-Juwel und Özcan nachnominiert

Niklas Senger 06.02.2026 • 17:44 Uhr Borussia Dortmund beruft ein Offensiv-Juwel in den Champions-League-Kader. Der Youngster trifft mit den Schwarz-Gelben in den Playoffs auf seinen Ausbildungsverein.

Borussia Dortmund hat vor den Playoff-Spielen gegen Atalanta Bergamo in der Champions League zwei Anpassungen am Kader vorgenommen. Nach dem Abschluss der Ligaphase stand es allen Teams frei, maximal zwei Spieler nachzumelden oder neu auf die sogenannte A-Liste zu setzen. Zugleich müssen dafür aber mindestens zwei weitere Spieler gestrichen werden.

Neben Mittelfeldspieler Salih Özcan, der zuvor nicht spielberechtigt war, wird in der K.o.-Phase auch das 17 Jahre alte Offensiv-Talent Samuele Inácio zum Aufgebot des BVB gehören. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt. Nicht mehr zum Kader gehören im Gegenzug Pascal Groß, Aarón Anselmino und Julien Duranville. Das Trio hatte den Verein im Winter verlassen.

Nach einer guten Woche im Winter-Trainingslager in Marbella soll Inácio in Zukunft verstärkt mit den Profis trainieren, um sich an die Körperlichkeit und Geschwindigkeit im Herrenbereich zu gewöhnen.

Das ist Dortmunds Plan mit Inácio

Der Italiener wurde am Dienstag bei der 0:4-Pleite gegen AZ Alkmaar in der Youth League zur Pause ausgewechselt. Nach dem Spiel erklärte Trainer Felix Hirschnagl: „Samuele ist ab morgen bei den Profis im Training. Daher gab es die Absprache, dass er 45 Minuten für uns spielt. Dafür sind wir da und wir freuen uns, dass er die Chance bekommt.“

In der Champions League trifft Inácio nun ausgerechnet auf seinen Ausbildungsverein aus Bergamo. Für Atalanta spielte der vielseitige Offensivspieler bis 2024, ehe der BVB im Werben um den Youngster unter anderem den FC Bayern ausstach. Beim BVB hält man große Stücke auf Inácio, dennoch soll er in Zukunft vorerst weiterhin für die U23 in der Regionalliga auflaufen.