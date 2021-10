DFB-Pokal: Gregor Kobel vor BVB - Ingolstadt im Interview

Kobel: Wir haben auch hier Spieler, die laut werden können und Dinge ansprechen, wenn etwas nicht passt. Gegen Ajax hat die Emotionalität gefehlt. Das ist sicher ein Punkt, in dem wir noch besser werden müssen: auch in harten Spielen dagegen zu halten. Ich glaube aber fest, dass wir das können. In diesem Punkt geht auf jeden Fall mehr. Wir haben die Voraussetzungen in der Mannschaft. Wir haben in dieser Saison schon einige Schritte nach vorne gemacht. Die vielen Comebacks sind kein Zufall. So etwas wie in Amsterdam darf uns nicht mehr passieren, das geht einfach nicht. Insgesamt können wir aber auf vielen Dingen aufbauen.